MP में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, देर रात-सीएम से मिले भाजपा विधायक

भोपाल. मध्यप्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों की राजनीतिक उठा-पटक जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच कमलनाथ सरकार को गुरुवार देर शाम एक बड़ा झटका लगा। जब मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुलाकात की है। वहीं, अटकलें हैं कि संजय पाठक ने भी देर रात सीएम कमलनाथ से मुलाकात की पर इकी पुष्टि नहीं हुई है।

BJP MLA Narayan Tripathi after his meeting with CM Kamal Nath, when asked by reporters 'which party is your allegiance to': Sarva Dharma Sama Bhava, Vasudhaiva Kutumbakam, jo iski charcha karta hai, usi ke saath hoon. #MadhyaPradesh https://t.co/cXgoKnkw20 pic.twitter.com/yvIGO86LM0