कांग्रेस के 16 बागी विधायकों ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा- मंजूर कर लें मेरा इस्तीफा, सामने आना संभव नहीं

भोपाल/ बीजेपी लगातार बजट सत्र से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। राज्यपाल लालजी टंडन ने भी सीएम कमलनाथ को अपने अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट के लिए लिखा है। वहीं, कांग्रेस भी बोल रही है कि हम भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था।

22 में से 6 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। ऐसे में 16 विधायकों ने सवाल उठाया है कि फिर हमारा क्यों नहीं। अगर इन सोलह विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है तो कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। बीजेपी के नेता भी लगातार मांग कर रहे हैं कि छह विधायकों का इस्तीफा जिस आधार पर मंजूर किया गया है, उसी आधार पर इन सोलह विधायकों का इस्तीफा भी मंजूर हो।

स्पीकर को फिर लिखी चिट्ठी

कांग्रेस के जिन सोलह विधायकों का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, उनलोगों ने फिर से विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। विधायकों ने लिखा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन हैं कि मेरे द्वारा पूर्व में भी आपसे अनुरोध किया गया है और आपको पूर्व विदित है कि वर्तमान में प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और अनिश्चितता के वातावरण में मेरा स्वंय प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आपसे मिलना संभव नहीं है। आपसे सादर आग्रह है कि कृपया जिस तरह चौदह मार्च को आपने छह माननीय विधायकों के त्यागपत्र स्वीकृत किया, उसी प्रकार मेरा भी त्यागपत्र स्वीकृत करने की कृप करे।

Bhopal: Congress MLAs arrive at the residence of CM Kamal Nath for legislative party meet. #MadhyaPradesh https://t.co/AVlXQDzSxc pic.twitter.com/xFj0CM3KNP