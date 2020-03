कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी की अपील का किया समर्थन, परिवार के साथ जमकर बजाई ताली

भोपाल. कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (22 मार्च) को जनता कर्फ्यू की अपील की थी। जनता कर्फ्यू में देश और प्रदेश के नागरिकों ने स्वेच्छा से खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। वहीं, शाम पांच बजे पीएम मोदी की अपील पर देश भर में लोग अपनी छतों पर पहुंचकर ताली बजाई। पीएम मोदी के इस अपील पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी साथ दिया। राज्यसभा से सांसद विवेक तन्खा ने अपने परिवार के साथ जमकर ताली बजाई।

Old , young & toddlers came out to thank health workers & doctors and others working to combat and contain Coronavirus in our country. pic.twitter.com/6tJr7m8PmP