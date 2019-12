कांग्रेस स्थापना दिवस: दिग्विजय ने इस नेता को बताया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ट्रोल होने पर ट्वीट हटाया

भोपाल. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज 134 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद वो सोशल मीडिया में ट्रोल हो गए। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट करने के बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

राहुल गांधी को बताया अध्यक्ष

दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- 'कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता के प्रति समर्पित भावना से सभी कांग्रेस जन सेवा करेंगे और जनता का विश्वास प्राप्त करते रहेंगे।' बता दें कि इस समय कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बताया है।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट हटाया

राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बताते हुए दिग्विजय सिंह ने जैसे ही ट्वीट किया। उसके बाद वो सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगे और फिर उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दिग्विजय सिंह ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा- आज हम कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस का जश्न माना रहे हैं। हम भारत में सभी विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद।

Today we celebrate Congress foundation day with a commitment to fight all Divisive Forces in India.



भारत माता की जय।

Congress पार्टी ज़िंदाबाद।