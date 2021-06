बिजली उपभोक्ताओं के लिए हाइटेक प्रणाली, मोबाइल पर मिलेगी सारी जानकारी

भोपाल। बिजली कंपनी अब अपने सभी उपभोक्ताओं को हाइटेक प्रणाली के माध्यम से जानकारियां भेजने की कवायद कर रही है। बिजली उपभोक्ता उनके क्षेत्र में बिजली के शेड्यूल शटडाउन की जानकारी से लेकर बिजली बिल समेत अन्य जानकारियों को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप पर अपना नंबर दर्ज करा सकते हैं।

