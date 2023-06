जिला अस्पताल: ब्लड की खपत सालाना 11 हजार यूनिट मिल रहा महज साढ़े आठ हजार यूनिट

जिला अस्पताल के 850 यूनिट क्षमता वाले ब्लड बैंक में सालाना ब्लड की खपत तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले साल 8 हजार 500 यूनिट रक्त की आपूर्ति की गई।

This year a target of 10 thousand units of blood donation has been set.