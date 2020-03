भोपाल. कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस बीच सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद करेगी। वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलान का फायदा गरीब, मजदूर, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है।

Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojna(for next 3 months):80 cr poor ppl covered(2/3rd of India’s population), in addition to already allotted 5Kg of rice/wheat per person,an additional 5kg will be free. Additional 1kg pulse (acc to regional preference) will be given,announces FM https://t.co/9XSxG62qk6 pic.twitter.com/9pESnxKpum — ANI (@ANI) March 26, 2020

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा।

DBT Cash transfers:1)Farmers,MGNREGA, Poor widows, Pensioners&divyangs covered

2) Jan Dhan Yojna accounts,Ujjwala scheme,Self help group women dealing with DDU livelihood missions,EPFO organised workers covered 3)Construction workers&district mineral workers covered,announces FM — ANI (@ANI) March 26, 2020

20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे।

Ujjawala scheme near 8.3 crore BPL families covered in this, so that no running short of cooking medium, for 3 months free cylinders, announces Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/kVDNEXHiM9 — ANI (@ANI) March 26, 2020

प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसके अलावा 1 किलो दाल भी दिया जाएगा।

20 crore Jan Dhan Women account holders covered- Ex gratia amount of Rs 500 per month for the next three months, announces FM Sitharaman https://t.co/R6WaPyuvV5 — ANI (@ANI) March 26, 2020

कोरोना वायरस से लड़ने में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा।

District Mineral Fund: Central Govt to request State Govts to use this fund to augment medical testing and screening and providing health attention, announces FM Sitharaman https://t.co/7iGkEKLzrN — ANI (@ANI) March 26, 2020

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अप्रैल के पहले ही हफ्ते में पहली किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी।