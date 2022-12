Corona is Back: कोरोना आ रहा वापस, जानें सरकार के निर्देश और राज्य सरकार की तैयारी

Corona Case In MP: केंद्र की मोदी सरकार ने दोबारा कोविड केस सामने आने के बाद से मध्यप्रदेश सरकार को भी कोरोना के नए वेरियंट को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसे देखते हुए प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर्स ने कुछ विशेष आदेश भी जारी किए है।

Corona is Back: विश्व में एक बार फिर चीन सहित दुनिया के कुछ देशों में कोरोना (Corona cases in India) के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपने देश को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गयी है। जिसके चलते सरकार की ओर से तमाम राज्यो को निर्देश (Government Instructions For Covid) जारी किए हैं और लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन (Corona is back) करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने यात्रियों के लिए कोरोना की जांच (Corona report) अनिवार्य कर दी है।