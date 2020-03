कोरोना वायरस: जानिए आखिर क्या होता है लॉक डाउन, क्यों किया जाता है लागू

भोपाल. कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देशों के बड़े-बड़े शहरों में लॉक डाउन जैसे हालात बन गए हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारत में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश अब तक करीब 250 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हो रहे हैं। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव संक्रमित मिलने के बाद लॉक डॉउन की स्थिति है। आइए जानते हैं आख‍िर ये लॉक डाउन क्या है? इसका कानूनी प्रारूप क्या है।

लॉक डाउन से डरने की आवश्कता नहीं है

पहले तो हम आपको बता दें कि लॉक डाउन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह आपकी सुविधा के लिए है। ताकि आप भी कोरोना वायरस से प्रभावित ना हो। लॉक डाउन आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आप भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहें और खुद की सुरक्षा पर ध्यान दें।

Indian Council of Medical Research (ICMR): A total of 271 individuals have been confirmed positive among suspected cases and contacts of known positive cases pic.twitter.com/Q4YmRVLDDB