भोपाल में और बढ़ा खतरा, कुल संक्रमितों में करीब 50 फीसदी लोग तब्लीगी जमात के

भोपाल. कोरोना के कहर से रविवार को राजधानी भोपाल में पहली मौत हो गई। भोपाल में रविवार को एक साथ 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। जिन 23 लोगों की स्वास्थ्य रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें स्वास्थ्य विभाग के 8 अधिकारी भी शामिल हैं। राजधानी भोपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले अभी तक रविवार को आए। भोपाल में एक साथ 23 लोगों की पहचान होने के साथ ही शहर में अब पॉजिटिव केस की संख्या 41 हो गई है। इंदौर के बाद भोपाल अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

जमात के लोग शामिल

राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भोपाल में 41 मामले सामने आए हैं। अभी तक 41 मामलों में से 20 लोग तब्लीगी जमात के हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल थे। भोपाल में संक्रमितों का आकंड़ा मरकज में शामिल लोगों के कारण बढ़ा है। राजधानी के कुल संक्रमिता की करीब 50 फीसदी संक्रमित तब्लीगी जमात की है।

