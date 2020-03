राजधानी भोपाल समेत दो जिलों में कर्फ्यू, एमपी में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ी

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत जबलपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग के बाद जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह का यह पहला फैसला है। दूसरी तरफ , जबलपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। वह भी सराफा व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के यहां काम करता है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। भोपाल और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले प्रदेश के 43 जिलों को भी लॉकडॉउन कर दिया गया।

Curfew will be imposed in Bhopal & Jabalpur from tomorrow.Also, people should strictly follow lockdown imposed in 36 districts of state. I appeal to people to stay at home for all of us.Emergency&essential services will be available to people: MP CM Shivraj Singh Chouhan #COVID19 https://t.co/ajpzkEHeXf pic.twitter.com/WcDRGnMaXh