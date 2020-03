अब ट्रेनों के AC कोच में नहीं मिलेंगे कंबल, ' रेलवे ने कहा यात्री घर से लाएं '

भोपाल। पूरे देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने बड़ा कदम उठाया है। कोच अटेंडेंट अब बोगी में यात्रियों को बेडरोल के साथ कंबल नहीं देगा। वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ के मुताबिक, एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब रेलवे कंबल नहीं देगी। उनका कहना है कि कंबलों की रोजाना सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

Western Railway PRO (Public Relations Officer): As per the extant instructions, curtains and blankets provided in AC coaches are not washed every trip. In order to prevent spread of #COVID19 blankets and curtains should be immediately withdrawn from service till further orders. pic.twitter.com/EhTHrP5gkL