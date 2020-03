कोरोना की फेक खबरों से रहें दूर, WHO के इस वॉट्सऐप नंबर से पाएं सही जानकारी

भोपाल। पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। वहीं अब इसके आंकड़े भी डराने वाले है। इसका संक्रमण दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटों के अंदर 80 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल है। यहां पर 74 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके साथ ही देशभर में संक्रमण के 347 मामलों की पुष्टि हो गई है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं बात अगर मध्यप्रदेश की करें तो जबलपुर में भी चार मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर कई तरीके के अफवाहों के मैसेज भी चल रहे हैं। इस समय सभी को सतर्कता बरतते हुए किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। अफवाहों से दूर रहने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। वॉट्सऐप के जरिए आप कोरोना वायरस से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। दो नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। जो कि +91 11 23978046 और 1075 है।

