GOOD NEWS: कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर.....

भोपाल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं बीते कई दिनों से यह वैश्विक महामारी अपना विकराल रुप धारण कर रही है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 1071 हो गई है। इसमें 99 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जबकि 942 लोगों का अभी इलाज चल रहा है।

coronavirus stay at home and save life" src="https://new-img.patrika.com/upload/2020/03/30/coronavaiesh_5947364-m.jpg">

ये है अच्छी खबर

इन सबके बीच पहले तो अच्छी खबर ये है कि पूरे देश में 99 लोगो कोरोना की चपेट में आने के बाद इलाज करवा के अपने घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जेल में सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया जा रहा है।

बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जेल में कैदियों की संख्या कम की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को आपातकालीन पैरोल पर 5000 कैदियों को 60 दिनों के लिए रिहा कर दिया। मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि अगले दो दिनों में तीन हजार और कैदियों को 45 दिनों की अंतिरम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

We are releasing about 5,000 convicts on Emergency parole of 60 days. Another 3,000 undertrials to be released on Interim Bail of 45 days, in the next 2 days: Government of Madhya Pradesh pic.twitter.com/PUKiX93uJU