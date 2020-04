लॉकडाउन-2 : अब 3 मई तक नहीं कर सकेंगे हवाई सफर

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2.0 का एलान किया और कहा कि अब यह देश में तीन मई 2020 तक जारी रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय घरेलू फ्लाइट व अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट 3 मई तक रद्द करने का फैसला लिया गया है। आपके बता दें कि इस बात की जानकारी डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) द्वारा आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए दी है।

All domestic and international scheduled airline operations shall remain suspended till 11.59 pm, 3rd May: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/dJaOJfVMzJ