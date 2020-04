Coronavirus: पीएम मोदी कल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस मुद्दे पर होगी बात

भोपाल। चीन के वुहान शहर से शुरु हुए कोरोना वायरस ने अब अपना विकराल रुप धारण कर लिया है। भारत देश में अब तक डेढ़ हजार से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में स्थिति तेजी से बदल रही है। लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (2 अप्रैल) देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बातचीत वीडियो कांफ्रेंस के जरिए की जाएगी। बैठक में कोरोना वायरस के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाए और इससे निपटा जाए, इस पर बात होगी।

Prime Minister Narendra Modi to hold video conferencing with all CMs tomorrow over COVID-19. pic.twitter.com/gaTaCgT4rg