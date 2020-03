मध्यप्रदेश के 6 जिलों में पहुंचा संक्रमण, अब तक 14 केस, रिजर्व रखे गए 600 बेड

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने देश में 21 दिन का लॉक डाउन घोषित किया है। वहीं, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में 5 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण मध्यप्रदेश के 6 जिलों में पहुंच गया है। वहीं, राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्तपाल में कोरोना मरीजों के लिए 600 बेड का अस्पताल रिजर्व रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जहां से भी विदेशी पर्यटक लौटे हैं उनकी जांच कराई जाए।

इन छह जिलों में पहुंचा वायरस

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला जबलपुर में आया था। जबलपुर के बाद राजधानी भोपाल में, ग्वालियर में, शिवपुरी जिले, इंदौर और महाकाल की नगरी उज्जैन में मामला सामने आया है। इस तरह प्रदेश के 6 जिलों में अब तक संक्रमण पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण के इस चेन को रोकने के लिए लॉक डाउन के निर्देशों का पालन करें। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।

Five people test positive for #COVID19 in Indore. Of the five, four are residents of Indore and one of Ujjain: Health Officer Dr. Praveen Jadia. (more details awaited.) #MadhyaPradesh