कोरोना वायरस: सलमान खान के भतीजे की मौत, दो दिन से अस्पताल में भी भर्ती

इंदौर. कोरोनावायरस के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान के भतीजे की मौत हो गई है। सलमान खान के भतीजे अब्दुल्ला खान इंदौर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल्लाह के फेफडों में संक्रमण था। दो दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। मौत की खबर सुनते ही सलमान के परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि उनकी मौत कोरोना वायरस से हुई है या नहीं अभी इसकी रिपोर्ट आना बाकि है। बता दें कि अभिनेता सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ है। सलमान खान के परिवार के लोग इंदौर में रहते हैं। हाल ही में जब सलमान आइफा ऑवर्ड के लिए भोपाल आए थे तो उन्हें इंदौर में अपनी फैमली का जिक्र भी किया था।



देर रात हुई मौत

देर रात अभिनेता सलमान खान के 38 वर्षीय भतीजे अब्दुल्ला खान उर्फ अबा की मुंबई में मौत हो गई। अबा इंदौर के खान कंपाउंड में रहते थे। कोरोना की आशंका में उनका सैंपल जांच के लिए भेजा था, फिलहाल अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

सलमान खान ने किया ट्वीट

अब्दुल्लाह खान के मौत की जानकारी खुद सलमान खान ने दी है। उन्होंने अब्दुल्लाह के बारे में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। सलमान खान ने ट्वीट कर कहा है- हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। सलमान खान ने अपने इस ट्वीट में अब्दुला के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है।

बॉडी बिल्डर थे अब्दुला

अब्दुल्ला खान एक मशहूर बॉडी बिल्डर थे। सलमान के साथ उनका रिश्ता बहुत खास था। उन्हें सलमान के सबसे करीबी लोगों में माना जाता था। सलमान और अब्दुल्ला ने बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनिंग साथ में की थी।

मध्यप्रदेश में 5 लोगों की मौत

सोमवार को इंदौर और उज्जैन में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो गई। वहीं, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 हो गई है।