सावधान: 5 दिनों के अंदर शरीर में ये 4 लक्षण नजर आएं, तो जरूर करा लें कोरोना की जांच

भोपाल। भारत में कोरोना वायरस (corona virus) का कहर जारी है। अब कोरोना से तीसरी मौत का मामला सामने आया है। तीसरी मौत की पुष्टि मंत्रालय की ओर से की गई है। यह मौत महाराष्ट्र में हुई है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में ही सामने आई हैं. वहीं, कोरोना वायरस से संक्रमण के नये मामले कई राज्यों में सोमवार को सामने आने के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 125 पहुंच गई है। मध्यप्रदेश में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। सभी स्कूल-कालेज, मॉल, जिम आदि को बंद करा दिया गया है।

15 राज्यों में कोरोना

देश के 15 राज्यों में कोरोना वायरस फैल चुका है। आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 7, हरियाणा में 14, कर्नाटक में 10, केरल में 25, महाराष्ट्र में 39, पंजाब में 1, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 3, जम्मू-कश्मीर में 3, लद्दाख में 3, उत्तर प्रदेश में 15, उत्तराखंड मं 1 और ओडिशा में 1 सामने आए हैं। इसमें से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग सही होकर घर चले गए हैं।

जानिए क्या हैं कोरोना के लक्षण...

जर्नल एनल ऑफ इंटरनल मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि पहले 5 दिनों के भीतर शरीर में 3 खास लक्षण नजर आने पर कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती है। जानिए कौन से वे लक्षण.....

- अगर आप इस वायरस के चपेट में आते है तो पहले 5 दिनों में इंसान को सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है।



- मरीज को तेज बुखार चढ़ने लगता है और उसके शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक कई हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना वायरस में तेज बुखार चढ़ने का दावा कर चुके हैं।