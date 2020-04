भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1164 पर पहुंच गई है। प्रदेश में इस संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश के दो और जिलों में फैलकर प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 26 जिलों में अपने पांव पसार चुका है।

बुधवार को प्रदेश के आगर मालवा और अजीराजपुर जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंदौर में सर्वाधिक 707 लोग कोरोना संक्रमित हैं । पिछले 24 घंटों में इंदौर में 163 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 29 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 196 पर पहुंच गई है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जिले खरगोन और खंडवा हैं, यहां पर 39 और 33 कोरोना मरीज हैं। इसके बाद उज्जैन में 30 कोरोना मरीज हैं।

Eight COVID19 patients in Indore passed away today; total death toll in Indore rises to 47: Dr Praveen Jadiya, Chief Medical Health Officer-Indore, Madhya Pradesh (file pic) pic.twitter.com/7wp4CPx37J