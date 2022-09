कमलनाथ ने राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम से मांगा इस्तीफा

कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में शिवराज सरकार का पोषण आहार घोटाला (corruption in nutrition scheme) सामने आया है। किस प्रकार भ्रष्टाचार किया गया है, यह बात कैग (Comptroller and Auditor General of India) रिपोर्ट में सामने आई है।