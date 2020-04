इस नंबर से अगर फोन आए तो कॉल कट मत करना, आपकी कोरोना जांच हो रही है

भोपाल. दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। देश और प्रदेश की सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो टेलीफोनिक सर्वे करेगी। भारत सरकार ने इसके लिए एक नंबर जारी किया है। इस नंबर से कॉल कर आपके बारे में जानकारी ली जाएगी इसके साथ ही आपको बचाव के तरीके बताए जाएंगे।



कौन सा नंबर

भारत सरकार कोरोना वायरस के लक्षणों पर नागरिकों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण NIC द्वारा किया जाना है, इसके लिए 1921 नंबर से कॉल आपके मोबाइल फोन पर आएगी।

