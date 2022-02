ट्रैफिक सुधार- ज्यादातर वाहन चालक रेड लाइट ग्रीन होने से पहले ही निकलने की करते हैं कोशिश

बोर्ड ऑफिस चौराहा, मंत्रालय चौराहा, लालघाटी, रेत घाट सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती रेड से ग्रीन होने के पहले ही वाहन चालक फर्राटा निकलने की कोशिश करते हैं। ड्राइविंग के दौरान दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों मैं बात करने वाले प्रकरण भी नियमों के उल्लंघन में दूसरे नंबर पर हैं। शहर के 15 चेकिंग पॉइंट पर चल रही ट्रैफिक पुलिस की विशेष मुहिम के दौरान यह आंकड़े सामने आए।

शनिवार से शहर में शुरू की गई कार्रवाई के दूसरे दिन की 50 से ज्यादा मामलों में रेड लाइट उल्लंघन का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार 36 प्रकरणों में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने एवं रॉन्ग साइड, नो पार्किंग, बगैर हेलमेट के 70 प्रकरणों में चालान काटे गए। । ट्रैफिक पुलिस लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि यातायात नियमों का पालन करने से उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, साथ ही वह दूसरों के जीवन के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे। रविवार को डीसीपी ट्रैफिक हंसराज सिंह, एडिशनल डीसीपी संदीप दीक्षित, यातायात थाना प्रभारी विजय दुबे की निगरानी में शहर के 15 स्थानों पर कार्रवाई जारी रही।

