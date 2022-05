शराब पीने का अड्डा 20 बाइक और 7 कार पुलिस ने जप्त कर थाने में खड़ी करवाई

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के बाहर बनी वाहन पार्किंग को युवक-युवतियों और सुरा पसंद परिवारों ने शराब पीने का अड्डा बना लिया है। नाइट कल्चर के हिसाब से तैयार किया गया यह एरिया शराबियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली बन गया था।

बीती रात 12 से तीन के बीच हबीबगंज पुलिस ने यहां जब छापा मारा तो 100 से ज्यादा युवक-युवती एवं नवदंपत्ति शराब और जाम छलकाते नजर आए। कार्रवाई से नाराज अनीशा नामक बैरागढ़ निवासी महिला ने अपने पति देवेंद्र एवं भाई दिनेश के साथ मिलकर हबीबगंज थाना प्रभारी बीएस प्रजापति और एसआई सुनीता भलराय पर हमला कर दिया। अनीशा नामक महिला ने एसआई सुनीता को दांत से काटने का प्रयास किया और टीआई को तथाकथित रुप से लात मार दी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने पति-पत्नी और साले को गिरफ्तार कर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं मारपीट की धाराओं में आरोपी बनाया है। एसीपी वीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के तहत खुलेआम शराब पीते पकड़े गए युवक अनूप, अभिषेक, धर्मेंद्र, शुभम सहित सात अन्य लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मौके से बीस बाइक और सात कार पुलिस ने जप्त की हैं।

