नदियों को पुनर्जीवित करने कागजों पर बना दी करोड़ों रुपए की योजना

नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कागजों पर करोड़ों रुपए की योजना तो बना दी, लेकिन इस योजनाओं का धरातल पर काम नहीं हो सका।

No work has been done to revive the rivers on the ground