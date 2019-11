सीएम की अपील पर सलमान ने यहां शूट किया था दंबग-3 का टाइटल सांग, विवादों में आ गई थी फिल्म

भोपाल. सलमान खान की फिल्म दबंग 3 रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक 'हुड-हुड दबंग' भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन फिल्म के इस गाने को लेकर विवाद भी हो चुका है। दरअसल, दबंग 3 का टाइटल सांग मध्यप्रदेश के महेश्वर में शूट हुआ था। इस दौरान सलमान खान की फिल्म दबंग-3 विवादों में आ गई थी। फिल्म के कई फोटो भी सोशल मीडिया पर लीक हुए थे। फोटो लीक होने पर सलमान खान ने नाराजगी भी जताई थी। वहीं, शिवलिंग विवाद के कारण सलमान खान काफी दुखी भी हुए थे।

