DelhiResults: कांग्रेस के पूर्व सीएम ने उठाए सवाल, कहा- विकसित देश क्यों नहीं करते EVM का उपयोग

भोपाल. दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए मतगणना हो रही है। मतगणना के शुरुआती रूझानों में कांग्रेस को किसी सीट पर बढ़त मिलती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही EVM पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

No Machine which has a Chip is Tamper Proof. Also please do for a moment think, why no Developed Country uses EVM?