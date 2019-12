weather effects: कोहरे के कारण फ्लाइट और ट्रेन लेट, तीन वाहन टकराए, फसलों को भारी नुकसान

भोपाल। मध्यप्रदेश में ठंड के साथ अब कोहरा मुसीबत बनने लगा है। ट्रेनें विलंब से आ रही है, फसलें खराब हो रही है, वहीं दुर्घटना भी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे से राहत की फिलहाल उम्मीद कम है। विभिन्न जिलों में कोहरे की मार का असर आमजनजीवन तक पड़ने लगा है।

पेश है एक रिपोर्ट...।

शिवपुरीः कोहरे में तीन वाहन टकराए

मध्यप्रदेश के शिवपुरी ( shivpuri ) में कोहरे ने उस समय कोहराम मचा दिया जब एक तीन वाहन आपस में टकरा गए। ग्वालियर-देवास मार्ग पर लुकवासा कस्बे के पास यह हादसा हुआ है, इस हादसे में तीन लोगों के घायल होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि ठंड के चलते बुधवार रात से ही इस क्षेत्र में घना कोहरा छा गया था, इस कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर रवाना कर दिया गया था।

उमरियाः कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर लोगों को निकलने में दुर्घटना का डर लग रहा है, वहीं ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं।

तामियाः कोहरे में छुप गया पातालकोट का इलाका

उधर, छिंदवाड़ा के तामिया में बारिश और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित होने की खबर है। यहां सुबह से ही धुंध के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। तामिया और पातालकोट जाने वाले घुमावदार रास्तो पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। लोग वाहनों की हैडलाइट चलाकर 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। हालांकि रात से लेकर सुबह तक यह कोहरा घना रहता है, इसके बाद वो कम हो जाता है। इस बीच कई गांवों में बारिश की वजह से भी बिजली गुल हो जाने के कारण रात में लोगों को परेशानी हो रही है। ठंड में ठिठुरते लोग बारिश के चलते अलाव भी नहीं जला पा रहे हैं।

बैतूलः कोहरे के कारण फसलें चौपट

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से खबर है कि वहां चार दिनों से कोहरा छाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूप नहीं निकलने के कारण भी तीव्र ठंड हो रही है। बुधवार को भी सुबह 8 बजे बाद कोहरे में दृश्यता थोड़ी ठीक हुई, जबकि रातभर लोग धीरे-धीरे अपने वाहन चलाते देखे गए। इसके साथ ही लगातार कोहरे की स्थिति में यहां के सब्जी उत्पादकों और किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। दलहन, तिलहन और सब्जी की फसलों को नुकसान की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रभातपट्टन ब्लाक में 200 और मुलताई ब्लाक में 50 हेक्टेयर में टमाटर की फसल आ गई है। इसी प्रकार 300 हेक्टेयर में मटर की फसल भी फल-फूल रही है। लेकिन, कोहरे के चलते टमाटर और मटर दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि टमाटर के फूल और पत्तियां मुरझा रही है। इससे पौधे पनप नहीं पाएंगेष यही हाल मटर का भी है। उसके भी फलियों में दाना भरने का समय आ गया है, लेकिन कोहरे की वजह से नुकसान की चिंता है। वहीं मिर्ची और चने की फसल को भी काफी नुकसान हो चुका है।

