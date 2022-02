आइएफएस अधिकारी शशि मलिक के ट्रांसफर आदेश स्थगन को खारिज कराने विभाग कैट में करेगा अपील

- अपने स्थानांतरण से नाराज मलिक ने कैट में दी थी चुनौती

- इसके लिए ग्वालियर सीसीएफ संजीव झा को ओआईसी बनाया गया है



भोपाल। वन विभाग अखिल भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारी शशि मलिक के ट्रांसफर आदेश पर स्टे को खारीज कराने के संबंध में वन विभाग ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में अपील करेगा। इसके लिए ग्वालियर सीसीएफ संजीव झा को ओआईसी बनाया गया है। संजीव झा सोमवार को कैट में अरजेंट हेयरिंग के लिए आवेदन लगाएंगे। शशि मलिक ने कैट से अपना स्थानांतरण रुकवा लिया है। विभाग ने उनका स्थानांतरण आदेश 14 फरवरी को जारी किया था, उन्होंने इस आदेश को रोकवाने के लिए कैट में आवेदन दिया था। 48 घंटे के अंदर कैट ने उस पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी आइएफएस अधिकारी ने अपना ट्रांसफर रोकने के लिए कैट से स्टे लिया है। ग्वालियर सर्किल के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) का 28 साल की नौकरी में शशि मलिक को अब तक 26 बार स्थानांतरण किया जा चुका है। 1993 बैच के आईएफएस अफसर का वहां 11 माह पहले ही स्थानांतरण किया गया था। 22 फरवरी को एक साल होता, उससे पहले ही तबादला कर दिया गया है।





