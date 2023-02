नायब तहसीदार ने बैतूल प्राइड कॉलोनी के कार्यालय को किया सील

बैतूलबाजार रोड पर ग्राम बटामा में स्थित बैतूल प्राइड कॉलोनी के कार्यालय को नायाब तहसीलदार ने सील करने की कार्रवाई की। बताया गया कि कॉलोनाइजर अनिल मोहबे ने विगत पांच सालों से डायवर्सन टैक्स की 6 लाख 41 हजार रुपए की बकाया राशि जमा नहीं कराई थी।

Action taken for not depositing the amount of diversion fee