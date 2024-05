एमपी में फिर सामने आई खून निचोड़ लेनेवाली खौफनाक बीमारी, स्क्रीनिंग में मिले 813 मरीज

एमपी में फिर सामने आई खून निचोड़ लेनेवाली खौफनाक बीमारी, स्क्रीनिंग में मिले 813 मरीज

भोपाल•May 28, 2024 / 02:50 pm• deepak deewan

Dhar Sickle cell Sickle cell for three percent in Dhar MP – एमपी में एक बार फिर खौफनाक बीमारी सामने आई है। यह इतनी खतरनाक है कि इसके रोगी में मलेरिया का वायरस भी दम तोड़ देता है। खून निचोड़ लेनेवाली वाली इस बीमारी के खात्मे के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी अभियान शुरु कर चुके हैं। प्रदेश के धार जिले में जांच में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। इससे राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।