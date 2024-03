होली के रंग में रंगे दिग्विजय, गीत गाया और एक्स पर पोस्ट कर दिया वीडियो

भोपालPublished: Mar 28, 2024 02:56:19 pm Submitted by: deepak deewan

Digvijay sang the Holi song and posted the video on X एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजयसिंह भी होली के इस रंग में रंगकर मस्ती मूड में आ गए।

होली का गीत Holi song गाते हुए पोस्ट किया

Digvijay sang the Holi song and posted the video on X - होली पर हर कोई मस्ती मूड में है। रंग—गुलाल से रंगे लोग खूब हुड़दंग कर रहे हैं। कहीं कोई डांस कर रहा है तो गांवों में लोग फाग पर झूम रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजयसिंह भी होली के इस रंग में रंगकर मस्ती मूड में आ गए। गुरुवार को उन्होंने न केवल एक होली गीत गाया बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लोगों ने इस पर खूब कमेंट भी किए।