साध्वी 'श्राप' से मारती हैं, दिग्विजय 'तंत्र-मंत्र' से चुनाव जीतेंगे?

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संतन की मेला लगी है। एक तरफ साध्वी के साथ साधु-संतों की टोली वोट के लिए भोपाल की गलियों में खाक छान रही हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के लिए साधु-संत 42 डिग्री टेंपरेचर में धुनी ताप रहे हैं। साध्वी की उम्मीदवारी से पहले विकास की बात करने वाले दिग्विजय भी अब पूरी तरह से धर्म के रास्ते पर ही चल पड़े हैं।

ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि दिग्विजय और साध्वी में फर्क क्या है। दोनों अब धर्म की बात ही कर रहे हैं। साध्वी की तरह दिग्विजय भी अब सफेद कुर्ते के ऊपर भगवा छांव चाहते हैं। जीत के लिए साधु-संत उनके लिए तंत्र साधना कर रहे हैं। कोई लाल मिर्ची से हवन तो चिलचिलाती धूप में उनके लिए धूनी ताप रहा है।

साध्वी की तरह अब दिग्विजय सिंह को भी तंत्र साधना पर भरोसा है। साध्वी को तो अपनी विद्या पर इतना यकीन है कि वो श्राप से लोगों को मार देती हैं। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद ही उन्होंने मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में कहा था कि उनकी मौत हमारे श्राप की वजह से हुई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली थी।

कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बाद दिग्विजय सिंह शुरुआत में विकास की बात कर रहे थे। भोपाल के रण को धर्म की ओर मुड़ते देख उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया। दिग्विजय सिंह को भी अब साधु-संतों पर यकीन बढ़ गया। साधु उनके लिए प्रचार तो कर ही रहे हैं। साध में तंत्र विद्या से साध्वी को हराने के लिए कोई यज्ञ तो कोई धूनी ताप रहा है। कंप्यूटर बाबा जहां धूनी ताप रहे हैं, वहां मंगलवार को पत्नी के साथ दिग्विजय सिंह भी पहुंचे।

दिग्विजय के तंत्र साधना पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता लोकेंद्र पराशर ने पत्रिका से बात करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो विकास का नारा दिया वो चला नहीं तो वे पाखंड पर उतर आए हैं। वे साधु-संतों के साथ भी धोखेबाजी कर रहे है, उन्हें भंडारे के नाम पर बुलाकर उनसे तंत्र-मंत्र करा रहे हैं। लोकेंद्र ने कहा कि दिग्विजय सिंह का चरित्र साफ है, सबके सामने, वे भगवा रंग के विरोधी हैं। वे सनात्तन धर्म को जलील कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने में भी हमलोगों को शर्म आती है।

Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh performs 'pooja' in the presence of computer baba , at the venue where he is camping along with thousands of sadhus to undertake Hat Yog. pic.twitter.com/8LfhAedzaW