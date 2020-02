दिल्ली हिंसा: 'यह हमने 2002 में गुजरात देखा था और अब हम 2020 में दिल्ली में देख रहे'

भोपाल/ दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र की सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। अब तक आठ लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह हमने 2002 में गुजरात में देखा था और अब हम 2020 में दिल्ली में देख रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए जिक्र किया है कि दंगा प्रशासन के बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता है।

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि सांसद, पूर्व सीएम स्वर्गीय द्वाराका प्रसाद मिश्र राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक दंगा, प्रशासन और सरकार के बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने उनके कथन को कोट करते हुए लिखा है कि हम जो 2020 में दिल्ली में देख रहे हैं, यह 2002 में गुजरात में भी देखा था। यह बहुत ही दुखद है।



दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि मध्यप्रदेश में हमारे दस साल के शासनकाल के दौरान एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैंने हिंसा करने वाले हर व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। चाहे वो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल या सिमी या कोई अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी से जुड़ा रहा हो। दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं।

दरअसल, दिल्ली में सीएए विरोधियों और समर्थकों में पहले झड़प हुई थी। बाद में यह दंगा का रूप ले लिया है। दिल्ली के जाफराबाद के इलाके में दंगाइयों ने खूब उपद्रव किया है। जिसमें सात सिविलयन और एक पुलिसवाले की मौत हो गई है। इसके साथ दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिनका इलाज चल रहा है। कई की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में बिगड़े हालात पर राजनीति भी तेज हो गई है।

