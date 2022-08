कारम डैम मामले में दिग्विजय का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचारियों का 'स्वर्ण काल' है यह

mp politics: पूर्व सीएम एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र...। लगाए कई आरोप...।

भोपाल। कारम डैम मामले (karam dam issue) में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस (congress) के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Member of Parliament in the Rajya Sabha) ने शनिवार को शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखकर कर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारियों के लिए इसे 'स्वर्ण काल' बताया है।