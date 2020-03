दिग्विजय बोले - 5 विधायकों से हुई बात, वे बंदी हैं, पुलिस कर रही पहरेदारी

भोपाल : मध्य प्रदेश के सियासी घमासान ( madhya pradesh political crisis ) में हर दिन नया मोड़ आता दिख रहा। मामल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि हमारे विधायकों को बंदी बनाया गया है। हम फ्लोर टेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन, हमारे विधायकों को छोड़ा नहीं जा रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि सभी विधायकों के मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं और उनपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।

बुधवार की सुबह बैंगलोर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "हम उनसे वापस आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि वे वापस आ रहे हैं, उनके परिवारों से संदेश आए ... मैंने व्यक्तिगत रूप से 5 विधायकों से बात की, उन्होंने कहा कि वे बंदी हैं, फोन छीन लिया गया है, हर कमरे के सामने पुलिस। उन्हें 24/7 फॉलो किया जा रहा है"

बैंगलोर स्थित रमाडा होटल में रुके सभी विधायकों से मिलने के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया बैंगलोर पहुंचे। लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इसके बाद वह पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए।

मामले गंभीर होते बैंगलोर पुलिस ने धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद चुनाव के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, स्थानीय कांग्रेस नेता को अमृथाहल्ली पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा।

बैंगलोर पुलिस ने उन्हें हटाया और थाने लेकर चली गई। जहां दिग्विजय सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया मौजूद हैं। वहीं आज उच्चतम न्यायालय भाजपा की बहुमत परीक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि अदालत कोई अहम फैसला दे सकती है।

खबर ये भी है कि पुलिस कांग्रेस नेताओं को दो घंटे तक अमरुताहल्ली पुलिस स्टेशन से कहीं और लेकर जा रही है। सिंह ने कहा, 'मुझे नहीं पता हमें कहा ले जाया जा रहा है। मुझे मेरे विधायकों से मिलने दिया जाना चाहिए। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। सरकार भी बचाएंगे और अपने विधायकों को भी वापस लाएंगे।'

Digvijaya Singh: We were expecting them to come back, but when we saw they're being held back, messages came from their families...I personally spoke to 5 MLAs, they said they're captive, phones snatched away, there is Police in front of every room. They're being followed 24/7. https://t.co/G0QknzQ3Dp pic.twitter.com/enwv1qv6dK