'लव जिहाद' की परिभाषा पूछते हुए दिग्विजय ने आखिर किस-किस पर साधा निशाना ?

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से नाराजगी जताए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महिला आयोग पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने 'लव जिहाद' को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और केन्द्रीय मंत्री को निशाने पर लिया है। दिग्विजय ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा के उस दावे को लेकर उन्हें निशाने पर लिया है जिसमें रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामलों में इजाफा होने की बात कही थी।

महिला आयोग से पूछी 'लव जिहाद' की परिभाषा

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत किशोर कोश्यारी के बीच हुई मुलाकात और उसमें 'लव जिहाद' के बढ़ते मामलों का दावा किए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर महिला आयोग को निशाने पर लिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग 'लव जिहाद' को परिभाषित करेगा ? यदि आप नहीं कर सकते हैं तो क्या आप अपने कानूनी सलाहकार को परिभाषित करने के लिए कहेंगे? या फिर आप मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी जी को ‘लव जिहाद’ को परिभाषित करने के लिए भी कह सकते हैं।

Would NCW kindly please define “Love Jihad”? If you can’t, then would you please ask your Legal Advisor to define? Or you can also ask Mukhtar Abbas Naqvi ji Central Minister in Modi Govt to define “Love Jihad”. https://t.co/myJWIiVU5h