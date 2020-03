दिग्विजय सिंह ने कहा- महाराज आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं संघ की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं

भोपाल. मध्यप्रदेश की सियासत में इन दिनों खींचतान मची हुई है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा- मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेने के बजाए उन्होंने महाराज कहकर संबोधित किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा- राज्यसभा की टिकट और मोदी कैबिनेट में मंत्री पद के लिए आपने कांग्रेस और गांधी परिवार को धोखा दिया।

I never expected Maharaj (Sorry as I myself come from a feudal background I don't address him as Jyotiraditya) to cross over and ditch Congress and Gandhi Family and for what? Rajya Sabha and Cabinet berth under ModiShah? Sad never expected this from him.