सावरकर को भाजपा क्यों देना चाहती है भारत रत्न, कांग्रेस इसलिए कर रही है सर्वोच्च सम्मान देना का विरोध

भोपाल. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के चुनावी घोषणा पत्र का असर अब मध्यप्रदेश की सियासत में दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा के घोषणा पत्र पर आपत्ति उठाई है। महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को भारत रत्न दिलाने का वादा किया है। इस वादे के साथ ही सावरकर को लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है।

क्या कहा दिग्विजय सिंह ने

झाबुआ में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा- वीर सावरकर के जिंदगी के दो पहलू थे। पहले पहलू में अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद लौटने पर स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी। जबकि दूसरे पहलू में उनका नाम गांधी की हत्या के मामले में साजिश रचने वाले के तौर पर दर्ज किया गया था।

