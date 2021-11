पीएम मोदी ने पहनी सेना की वर्दी, दिग्विजय सिंह ने की हिटलर से तुलना

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सेना की वर्दी (military uniform) पहनने पर मोदी पर सवाल उठाते हुए हिटलर के साथ तुलना की है।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यह केवल शुरुआत है, लेकिन उन्हें तब भी कोई आश्चर्य नहीं होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देश का स्थायी प्रमुख (परमानेंट हेड ऑफ स्टेट) घोषित कर देंगे।

दरअसल, कांग्रेस नेता ने यशवंत सिन्हा के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपनी प्रतिक्रिया में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि यह केवल शुरुआत है सिन्हा जी, हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक कार्पोरल था और उसने खुद को जर्मन सेना का 'कमांडर इन चीफ' घोषित किया था। यदि मोदीजी संसद में एक और कार्यकाल मिलता है तो मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वे संविधान में बदलाव करते हैं और खुद को राज्य का स्थायी प्रमुख घोषित करते हैं।

How nice it would have looked if Shastri, Indiraji and Atalji had celebrated India's victory over Pakistan in full military dress.