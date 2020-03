सीएम हाउस पहंचे दिग्विजय सिंह, बोले- 12 बजे तक कीजिए इंतजार

भोपाल. मध्य पर्देश में 17 दिन से जारी सियासी घमासान का आज निर्णायक दिन है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज कमलनाथ सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस और भाजपा ने सदन में मौजूद रहने के लिए अपने-अपने विधायकों व्हिप जारी कर दिया है।

Digvijaya Singh, Congress when asked if #MadhyaPradesh CM Kamal Nath is resigning: Chief Minister is holding a press conference, wait for it. pic.twitter.com/Wq64ProFrM

दिग्विज पहुंचे सीएम हाउस

सियासी घमासान के बीच बेंगलुरू से भोपाल पहुंच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 12 बजे तक कीजिए इंतजार कीजिए। आपके हर सवाल का जबाव मुख्यमंत्री देंगे।

Bhopal: Congress legislative party meeting to be held today at the residence of #MadhyaPradesh CM Kamal Nath at 11 AM. #FloorTest will be held at the state assembly today, as per Supreme Court's order. (file pic) pic.twitter.com/kRtptjzWSO