हिरासत में लिए गए दिग्विजय सिंह, कई कांग्रेस विधायक भी शामिल, सिंधिया समर्थक MLA से मिलने पहुंचे थे बेंगलुरू

बेंगलुरू/भोपाल. मध्यप्रदेश की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत, विधायक आरिफ मसूद समेत कई बड़े नेता रमाडा होटल में ठहरे कांग्रेस के 16 बागी विधायकों को मनाने के लिए बेंगलुरू पहुंचे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस ने दिग्विजय सिंह को होटल के अंदर जाने से रोक दिया जिसके बाद दिग्विजय सिंह होटल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठने के कारण पुलिस ने दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है।

#UPDATE Congress leader Digvijaya Singh has now been placed under preventive arrest. He was sitting on dharna near Ramada hotel in Bengaluru, allegedly after he was not allowed by Police to visit it. 21 #MadhyaPradesh Congress MLAs are lodged at the hotel. https://t.co/Ab1TlZWbJY