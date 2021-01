कोरोना वैक्सीन: दिग्विजय बोले- मैं भी बनूंगा वॉलियंटर पर सरकार स्पष्ट करे आपात स्थिति में क्यों दी मंजूरी

भोपाल. कोरोना वायरस के खिलाफ देशभर में टीकाकरण शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर वॉलियंटर बनने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार से कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल भी किया है।

I am happy that GOI has cleared COVISHIELD and COVAXIN for “Restricted Emergency Use”. I would be grateful if they can clarify what does that mean. Should I volunteer to take it? As yet I don’t have any “Emergency”but would be very happy to be a Volunteer.