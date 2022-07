बिना एग्जाम और इंटरव्यू के रेलवे में 10वी पास के लिए डायरेक्ट नौकरी, जल्दी करें अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं और आखिरी तारीख 1 अगस्त है। भर्ती के जरिए फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, टर्नर, प्लंबर समेत कई पदों को भरा जायेगा। यह नौकरी बिना एग्जाम और इंटरव्यू के मिलेगी।



ऐसे करें आवेदन

इन पदों पर उमीदवारों का चयन 10वी और आईटीआई में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा। आवेदन करने के लिए शुल्क 100 रुपए है। आरक्षित श्रेणी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।



ये है आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु की गणना का आधार 1 मई, 2022 रखा गया है। सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है।



जानें शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या समकक्ष परीक्षा (10 + 2 ) पास होना जरूरी हैं. साथ ही उसके पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT का सरकार की तरफ से जारी किया गया आटीईआई डिप्लोमा भी होना चाहिए.



जानें कैसे करें आवेदन

- रेलवे की इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाना होगा।

- होमपेज पर नोटिफिकेशन बॉक्स में जाकर RRC/NCR/01/2022 For the slot of 2022-2023 लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन होगा, इसी फॉर्म को भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा।

- पंजीकरण फॉर्म पूरा भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होगा।

- आखिर में आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना होगा। भुगतान किसी भी मोड से किया जा सकता है।