एमपी में 3 जिलों का सीधा सड़क संपर्क टूटा, पानी में डूबा हाई वे, जोरदार बारिश से कई नदियां उफनाईं

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MP Rain- मध्यप्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है जिससे कई नदियां उफना गई हैं। अनेक शहरों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरदा में नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे पानी में डूब गया है जिससे कई शहरों का आपसी संपर्क टूट गया है। स्टेट हाईवे बंद हो जाने से प्रदेश के 3 जिलों, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा का सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। आष्टा में पार्वती और तप नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांवों में घरों में पानी भरा चुका है।
इलाके में करीब 10 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण कालीमाचक नदी उफान पर आ गई है। हरदा के गांव मांदला में नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे पानी में डूब गया है। पुल से करीब 4 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। हाईवे बंद हो जाने से नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा जिलों का सीधा संपर्क कट गया है।
इससे पहले शुक्रवार को जबलपुर में कटाव नाला पार करते समय एक जीप बह गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि
चार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बेलखेड़ा पुलिस और गोताखोरों ने शव निकाला। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के कटाव नाला में एक जीप तेज बहाव में बह गई। जीप में सवार चार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक व्यक्ति वाहन में ही फंस गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला।
प्रदेश में लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है। भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। अनेक शहरों में घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों और पुलों पर पानी आ जाने से यातायात बंद हो गया है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है।
खंडवा में करीब 10 घंटों से जोरदार बरसात हो रही है। आष्टा में शुक्रवार रात से चल रही मूसलाधार बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सीहोर के अमलाहा-गोलूखेड़ी मार्ग पर अजनाल पुल के ऊपर पानी आ जाने से यातायात प्रभावित हो गया है।
मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में शनिवार को अति भारी या भारी बारिश का अनुमान है। इंदौर और उज्जैन में भी जोरदार बारिश होने की संभावना है।
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