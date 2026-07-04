एमपी में 3 जिलों का सीधा सड़क संपर्क टूटा, पानी में डूबा हाई वे, जोरदार बारिश से कई नदियां उफनाईं

MP Rain- मध्यप्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है जिससे कई नदियां उफना गई हैं। अनेक शहरों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरदा में नर्मदापुरम-खंडवा स्टेट हाईवे पानी में डूब गया है जिससे कई शहरों का आपसी संपर्क टूट गया है। स्टेट हाईवे बंद हो जाने से प्रदेश के 3 जिलों, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा का सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। आष्टा में पार्वती और तप नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांवों में घरों में पानी भरा चुका है।