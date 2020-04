हेल्थ विभाग के निदेशक भी कोरोना संक्रमित, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, सीएम के साथ कई बैठकों में थे शामिल

भोपाल. स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत के सीईओ आईएएस जे विजय कुमार भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आईएएस जे विजय कुमार की दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटव आई है। आईएएस जे विजय कुमार के कोरोना संक्रमित होने के कारण मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

स्वास्थ्य संचालक और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विजय कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे आयुष्मान भारत निरामय सोसाइटी के सीईओ और मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन के महाप्रबंधक भी हैं। बता दें कि कोरोना के कारण प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाएं और उपकरणों की मांग बढ़ी थी। जिसके बाद जे विजय कुमार दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए ड्रग और कंज्यूमेबल आइटम्स बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे।

Madhya Pradesh: Director of Bhopal Health Department, J Vijay Kumar has tested positive for #Coronavirus. His second test sample has also found to be positive. pic.twitter.com/uTY3rbZ7q1