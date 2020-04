लॉकडाउन: अब बिना रीचार्ज के भी चलता रहेगा आपका Dish TV, जानिए कैसे

भोपाल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन में लोगों को किसी तरह की परेशनी न हो इसके लिए डिश टीवी ने पे लेटर को शुरू किया है। अब लॉकडाउन के चलते सब्सक्राइबर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि डिश टीवी की इस सर्विस को शुरु करने से सब्सक्रिप्शन समाप्त होने के बाद भी आप टीवी देख सकते हैं और पैसे बाद में दे सकते हैं।

In order to flatten the curve, while you continue doing your bit by staying at home, we will make sure that your are entertained and well-connected with the world even if your are not able to recharge your DishTV for a few days. Call 1800-274-9050 to avail. #DeshRechargeHoRahaHai pic.twitter.com/Ax3RatmJ6B