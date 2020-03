लॉकडाउन डिमांड: अब टीवी पर आ रहा है सबका फेवरेट 'शक्तिमान', जानिए कब से....

भोपाल। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे मशहूर सुपरहीरो सीरीज शक्तिमान को दिखाने की मांग की गई थी। अब इस मांग को पूरा कर दिया गया है। नब्बे के दशक की सबसे मशहूर सुपरहीरो सीरीज शक्तिमान की भी जल्द वापसी होने वाली है। यह खबर खुद मुकेश खन्ना ने वीडियो शेयर कर कन्फर्म की।

कोरोना के चलते पूरा देश घर के अंदर कैद है और बाहर लगा हुआ है लॉकडाउन, ऐसे में दूरदर्शन ने फिर से रामायण और महाभारत को प्रसारित करना शुरू कर दिया है। शाहरुख खान का सर्कस और ब्योमकेश बख्शी भी फिर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब भारतीय टेलिविजन के इतिहास के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीरियलों में से एक रहे ‘शक्तिमान’ की टीवी पर वापसी हो रही है। शक्तिमान के अलावा फेमस सीरियल 'चाणक्य' और 'उपनिषद गंगा' की भी दूरदर्शन पर वापसी हो रही है।

Doordarshan is all set to telecast Shaktimaan, the famous serial featuring Mukesh Khanna, for 1-hour daily on DD National network from April 2020 at 1 PM: Government of India

मुकेश खन्ना ने टि्वटर पर रविवार को ‘शक्तिमान’ के पुन: प्रसारण की जानकारी दी थी। वीडियो में मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि- कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में रामायण-महाभारत के दोबारा प्रसारण के जरिए लोगों को खुशखबरी मिली है। इस खुशखबरी में शक्तिमान भी एड होने वाला है, कब कौन सा टाइम बताऊंगा आपको, इंतजार कीजिए।

130 crore Indians will together get the opportunity to watch Shaktiman on DD once again. Wait for the announcement. pic.twitter.com/MfhtvUZf5y