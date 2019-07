2019 SBI clerk result : बस एक क्लिक मेंऐसे जानें अपना रिजल्ट

भोपाल। दो चरणों में होने वाली एसबीआई क्लर्क की परीक्षा ( SBI Clerk Prelims Results 2019 ) के प्रीलिम्स का रिजल्ट ( Sbi Clerk Result 2019 ) घोषित कर दिया गया है। 22 व 23 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में हुई इस परीक्षा के रिजल्ट का परीक्षार्थी काफी आशाओं के साथ इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब ये रिजल्ट ( SBI Clerk Prelims Results Declared ) सामने आने के बाद उन्हें खुशी का अहसास हो रहा है।

इस परीक्षा में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, वहीं रिजल्ट घोषित हो जाने से अब अब उनका इंतजार खत्म हुआ है।

The SBI Junior Associates’ Preliminary Examination results for 2019, declared! Congratulations to the candidates who have been cleared for the Main Exam to be held on 10.08.2019. Check results & download score sheet & call letter (available after 12am) at https://t.co/LoJuCIyZ8H pic.twitter.com/EAKOKM3Odc