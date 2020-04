SBI दे रहा घर बैठे इमरजेंसी Loan, इन चार स्टेप्स को करें फॉलो

भापोल/ कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश में 1687 मामले सामने आ चुके हैं जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण 83 लोगों की मौत हो चुकी है।

इंदौर, भोपाल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इंदौर, भोपाल सहित कुछ जिलों में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी ना खुलने के संकेत दे दिए हैं। वहीं प्रदेश की जनता को लॉकडाउन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आर्थिक परेशानी। जिसे लेकर SBI ने छोटे कारोबारियों के लिए इमरजेंसी लोन की पेशकश की है।

कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में कई छोटी कंपनियों व कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को कई संस्थानों में सैलरी (Salary Cut) में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं हालातों को देखते हुए देश का सरकारी बैंक SBI की सस्ती दरों पर कर्ज़ दे रहा है। जिससे की लोगों के पास पैसों की किल्लत न हो। बैंक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कर्ज घर बैठे 4 क्लिक में पाया जा सकता है।